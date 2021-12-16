Boeing планирует испытать собственный космический корабль Starliner в 2022 году

Компания Boeing планирует запустить свой космический корабль Starliner к Международной космической станции (МКС). Операция запланирована уже на 2022 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

В течение последних нескольких месяцев специалисты Boeing и NASA изучали данные и проводили проверку клапанов космического корабля, чтобы выяснить, что именно привело к их закрытию в силовой системе. Как позже выяснилось, это произошло именно из-за коррозии.

Сегодня Boeing готовится ко второму орбитальному летному испытанию, которое получило название "миссия OFT-2". Она запланирована на май 2022 года. Космический корабль запустят с помощью ракеты-носителя Atlas V.