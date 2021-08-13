Boeing возвращает на завод космический корабль, который так и не полетел к МКС
Американская компания Boeing решила вернуть на завод космический корабль Starliner, который планировали отправить к Международной космической станции (МКС). Компания хочет более подробно изучить неисправность, которая возникла в корабле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Boeing.
Компания проинформировала NASA, что снимет сегодня свой корабль Starliner с ракеты Atlas V и вернет его в Центр обработки коммерческих экипажей и грузов. Компания хочет разобраться, почему четыре клапана двигательной установки не могут открыться.
После второй отмены запуска к МКС корабль Starliner оставался на вершине ракеты Atlas V, а команда Boeing работала над устранением неисправности в двигателе.
"Мы продолжим работать над проблемой на заводе и решили отказаться от этого окна запуска, чтобы уступить место другим национальным приоритетным миссиям", - заявил руководитель программы Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.