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Boeing возвращает на завод космический корабль, который так и не полетел к МКС

Новина українською →
США, Пятница 13 августа 2021 20:05
Boeing возвращает на завод космический корабль, который так и не полетел к МКС Фото: Boeing возвращает на завод космический корабль Starliner (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Boeing решила вернуть на завод космический корабль Starliner, который планировали отправить к Международной космической станции (МКС). Компания хочет более подробно изучить неисправность, которая возникла в корабле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Boeing.

Компания проинформировала NASA, что снимет сегодня свой корабль Starliner с ракеты Atlas V и вернет его в Центр обработки коммерческих экипажей и грузов. Компания хочет разобраться, почему четыре клапана двигательной установки не могут открыться.

После второй отмены запуска к МКС корабль Starliner оставался на вершине ракеты Atlas V, а команда Boeing работала над устранением неисправности в двигателе.

"Мы продолжим работать над проблемой на заводе и решили отказаться от этого окна запуска, чтобы уступить место другим национальным приоритетным миссиям", - заявил руководитель программы Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.

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Boeing Космический корабль
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