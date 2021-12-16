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Boeing планує випробувати власний космічний корабель Starliner у 2022 році

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Boeing планує запустити свій космічний корабель Starliner до Міжнародної космічної станції (МКС). Операція запланована вже на 2022 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Протягом останніх декількох місяців фахівці Boeing та NASA вивчали дані й проводили перевірку клапанів космічного корабля, аби з’ясувати, що саме призвело до їх закриття у силовій системі. Як пізніше з’ясувалося, це сталося саме через корозію.

Сьогодні Boeing готується до другого орбітального льотного випробування, яке отримало назву "місія OFT-2". Вона запланована на травень 2022 року. Космічний корабель запустять за допомогою ракети-носія Atlas V.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що космічний корабель Strarline повернули на завод ще в серпні поточного року.

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Boeing