Бодікамери для ТЦК: що відомо про ідею та коли вона запрацює

Працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки зобов’яжуть носити бодікамери й записувати процес перевірки документів або вручення викликів населення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію працівники ТЦК обов’язково повинні із 1 вересня 2025 року. У відомстві зазначають, що вони допоможуть контролювати законність дій працівників та захищати права громадян
Також відео з камери дозволить уникнути спорів щодо процедур вручення повісток або перевірок документів.
Зараз приблизно 85 % працівників ТЦК уже забезпечені камерами, триває закупівля додаткового обладнання.
У разі відмови від запису або порушення правил використання камери передбачено дисциплінарне стягнення.
Раніше РБК-Україна писало, що відеофіксація має підвищити прозорість дій, зменшити зловживання та стати доказом у судах у разі порушень, водночас доступ до записів матимуть лише уповноважені особи, а потерпілі чи їхні адвокати можуть офіційно отримати записи для судових справ.
