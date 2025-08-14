RU

Общество Образование Деньги Изменения

Бодикамеры для ТЦК: что известно об идее и когда она заработает

Фото: Работников ТЦК обяжут носить бодикамеры (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Татьяна Веремеева

Работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки обяжут носить бодикамеры и записывать процесс проверки документов или вручения вызовов населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию работники ТЦК обязательно должны с 1 сентября 2025 года. В ведомстве отмечают, что они помогут контролировать законность действий работников и защищать права граждан

Также видео с камеры позволит избежать споров относительно процедур вручения повесток или проверок документов.

Сейчас примерно 85% работников ТЦК уже обеспечены камерами, продолжается закупка дополнительного оборудования.

В случае отказа от записи или нарушения правил использования камеры предусмотрено дисциплинарное взыскание.

Ранее РБК-Украина писало, что видеофиксация должна повысить прозрачность действий, уменьшить злоупотребления и стать доказательством в судах в случае нарушений, при этом доступ к записям будут иметь только уполномоченные лица, а потерпевшие или их адвокаты могут официально получить записи для судебных дел.

Также мы рассказывали о планах Минобороны Украины на ближайшие полгода: развитие цифрового ТЦК, разработка контрактов с улучшенными условиями, увеличение закупок украинского оружия, трансформация сил обороны, цифровизация сервисов "Армия+" и "Резерв+", а также запуск Defense City и грантовой поддержки военных стартапов.

Вооруженные силы УкраиныТЦКМобилизация в Украине