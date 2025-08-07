Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: Шмигаль назвав план Міноборони на півроку
Фото: міністр оборони Денис Шмігаль презентував план Міноборони на півроку (t.me/ministry_of_defense_ua)
У найближчі півроку Міноборони України хоче розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планується розробити контракт із поліпшеними умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.
За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.
Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:
- збільшення закупівель української зброї до 50%;
- аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
- впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
- розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;
- поліпшення управління оборонними ресурсами;
- забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine;
- продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;
- запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.
Цифровий ТЦК
Нагадаємо, раніше в Міноборони заявляли про плани перетворити додаток "Резерв+" на повноцінний онлайн-ТЦК.
Така ініціатива передбачає, щоб будь-яке питання, пов'язане з військовим обліком, опрацьовувалося оперативно, а дані генерувалися в кілька кліків.