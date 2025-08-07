ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: Шмигаль назвав план Міноборони на півроку

Четвер 07 серпня 2025 19:19
UA EN RU
Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: Шмигаль назвав план Міноборони на півроку Фото: міністр оборони Денис Шмігаль презентував план Міноборони на півроку (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Іван Носальський

У найближчі півроку Міноборони України хоче розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планується розробити контракт із поліпшеними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:

  • збільшення закупівель української зброї до 50%;
  • аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
  • впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
  • розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;
  • поліпшення управління оборонними ресурсами;
  • забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine;
  • продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;
  • запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

Цифровий ТЦК

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявляли про плани перетворити додаток "Резерв+" на повноцінний онлайн-ТЦК.

Така ініціатива передбачає, щоб будь-яке питання, пов'язане з військовим обліком, опрацьовувалося оперативно, а дані генерувалися в кілька кліків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Денис Шмигаль ТЦК Призов до армії Мобілізація в Україні
Новини
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки