Бодикамеры для ТЦК: что известно об идее и когда она заработает

Работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки обяжут носить бодикамеры и записывать процесс проверки документов или вручения вызовов населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию работники ТЦК обязательно должны с 1 сентября 2025 года. В ведомстве отмечают, что они помогут контролировать законность действий работников и защищать права граждан

Также видео с камеры позволит избежать споров относительно процедур вручения повесток или проверок документов.

Сейчас примерно 85% работников ТЦК уже обеспечены камерами, продолжается закупка дополнительного оборудования.

В случае отказа от записи или нарушения правил использования камеры предусмотрено дисциплинарное взыскание.