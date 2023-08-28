Блукання ракет. Гуменюк розповіла про тактику окупантів при нічній атаці

Російські окупанти цієї ночі при ракетній атаці "Калібрами" по території України застосували тактику, схожу з минулим ударом, добою раніше, коли повітряні цілі противника часто маневрували. Це може пояснюватися дефіцитом ракет у загарбників.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Зазначається, що в ніч проти 28 серпня війська РФ знову запускали хибні цілі. Їхня кількість була такою ж, як і справжніх ракет.

"Цього разу також тактика була використана приблизно така ж: із блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути, і можливі їхні місця ураження", - сказала Гуменюк і додала, що наразі підсумки цього повітряного бою ще підбиваються.

За її словами, судячи з усього, окупанти "намагаються таким чином компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, що відчувається".

Так, додала представниці Оперативного командування "Південь", РФ нині вдається до більш економного підходу до ракетних атак.

Також Гуменюк звернула увагу, що станом цього ранку зберігалася активність ворожої тактичної авіації в районі південно-східних областей України. Крім того, залишається загроза з моря, де окупанти тримають один ракетоносій - фрегат "Адмірал Ессен", з чотирма ракетами, що залишилися.

Ракетні атаки вночі 27 та 28 серпня

Цієї ночі війська РФ знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряну тривогу було оголошено майже по всій країні. Сили та засоби ППО працювали у Дніпропетровській області.

Перед цим представники Сил оборони півдня України повідомили 27 серпня вдень, що війська РФ відновили чергування ракетоносіїв у Чорному морі, через що зафіксовано високу загрозу ракетного обстрілу нашій країні.

Нагадаємо, що перед цим, у ніч проти 27 серпня, окупанти також влаштували повітряну атаку по території України, випустивши групу ракет з авіації Ту-95МС. Ці ракети часто маневрували, а тривогу було оголошено по всій країні.

Системи ППО ЗСУ працювали у низці регіонів, зокрема, у Черкаській області, а також на підступах до Києва. Пізніше стало відомо, що ракетні противники, що летіли на Київ, були збиті.