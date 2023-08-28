Блуждание ракет. Гуменюк рассказала о тактике окупантов при ночном ударе

Российские оккупанты этой ночью при ракетной атаке "Калибрами" по территории Украины применили тактику, схожую с прошлым ударом, сутками ранее, когда воздушные цели противника часто маневрировали. Это может объясняться дефицитом ракет у захватчиков.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Отмечается, что в ночь на 28 августа войска РФ опять запускала ложные цели. Их количество было таким же, как и настоящих ракет.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", - сказала Гуменюк и добавила, что в настоящее время итоги этого воздушного боя еще подводятся.

По ее словам, судя по всему, оккупанты "пытаются таким образом компенсировать сейчас некоторый испытываемый дефицит ракет".

Так, добавила представитель Оперативного командования "Юг", РФ в настоящее время прибегает к более экономному подходу к ракетным атакам.

Также Гуменюк обратила внимание, что по состоянию на это утро сохранялась активность вражеской тактической авиации в районе юго-восточных областей Украины. Кроме того, остается угроза с моря, где оккупанты держат один ракетоноситель - фрегат "Адмирал Эссен", с четырьмя оставшимися ракетами.

Ракетные атаки ночью 27 и 28 августа

Этой ночью войска РФ снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена почти по всей стране. Силы и средства ПВО работали в Днепропетровской области.

Перед этим представители Сил обороны юга Украины сообщили 27 августа днем, что войска РФ возобновили дежурство ракетоносителей в Черном море, из-за чего зафиксирована высокая угроза ракетных обстрелов по нашей стране.

Напомним, что перед этим, в ночь на 27 августа, оккупанты также устроили воздушную атаку по территории Украины, выпустив группу ракет из авиации Ту-95МС. Эти ракеты часто маневрировали, а тревога была объявлена по всей стране.

Системы ПВО ВСУ работали в ряде регионов, в частности, в Черкасской области, а также на подступах к Киеву. Позже стало известно, что летевшие на Киев ракетные противники были сбиты.