Яблука у власному соку: простий рецепт на зиму з трьох інгредієнтів

Сезон яблук у самому розпалі і з них легко приготувати смачну та корисну консервацію без цукру - яблука у власному соку. Цей простий рецепт дозволяє зберегти натуральний смак і аромат фруктів на зиму, а також економить час та мінімум інгредієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.
На 4 банки по 0,5 л:
Легкий спосіб приготування
Спочатку яблука потрібно очистити від шкірок, середини та нарізати маленькими шматочками. Після цього полийте їх соком лимона, додайте цукор, перемішайте та залиште на 30 хв.
Далі злийте сік та покладіть у стерилізовані банки до самого верху. Накрийте кришками та поставте у холодну духовку, яку треба розігріти до 160 градусів. Тушкуйте яблука 10 хв від моменту закипання.
В кінці закрийте яблука кришками герметично, переверніть, накрийте покривалом та залиште на добу.
