Яблука у власному соку: простий рецепт на зиму з трьох інгредієнтів

Рецепт яблук у власному соку

На 4 банки по 0,5 л:

яблука - 1500 г (чищених)

цукор - 300 г

сік лимона - 4 ст.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку яблука потрібно очистити від шкірок, середини та нарізати маленькими шматочками. Після цього полийте їх соком лимона, додайте цукор, перемішайте та залиште на 30 хв.

Приготування яблук у власному соку (фото: кадр з відео)

Далі злийте сік та покладіть у стерилізовані банки до самого верху. Накрийте кришками та поставте у холодну духовку, яку треба розігріти до 160 градусів. Тушкуйте яблука 10 хв від моменту закипання.

В кінці закрийте яблука кришками герметично, переверніть, накрийте покривалом та залиште на добу.

Яблука у власному соку (фото: кадр з відео)