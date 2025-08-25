Яблоки в собственном соку: простой рецепт на зиму из трех ингредиентов

Рецепт яблок в собственном соку

На 4 банки по 0,5 л:

яблоки - 1500 г (чищеных)

сахар - 300 г

сок лимона - 4 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала яблоки нужно очистить от кожуры, середины и нарезать маленькими кусочками. После этого полейте их соком лимона, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 30 мин.

Приготовление яблок в собственном соку (фото: кадр из видео)

Далее слейте сок и положите в стерилизованные банки до самого верха. Накройте крышками и поставьте в холодную духовку, которую надо разогреть до 160 градусов. Тушите яблоки 10 мин с момента закипания.

В конце закройте яблоки крышками герметично, переверните, накройте покрывалом и оставьте на сутки.

Яблоки в собственном соку (фото: кадр из видео)