Яблоки в собственном соку: простой рецепт на зиму из трех ингредиентов

Рецепт вкусных яблок на зиму в собственном соку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сезон яблок в самом разгаре и из них легко приготовить вкусную и полезную консервацию без сахара - яблоки в собственном соку. Этот простой рецепт позволяет сохранить натуральный вкус и аромат фруктов на зиму, а также экономит время и минимум ингредиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.

Рецепт яблок в собственном соку

На 4 банки по 0,5 л:

  • яблоки - 1500 г (чищеных)
  • сахар - 300 г
  • сок лимона - 4 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала яблоки нужно очистить от кожуры, середины и нарезать маленькими кусочками. После этого полейте их соком лимона, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 30 мин.

Приготовление яблок в собственном соку (фото: кадр из видео)

Далее слейте сок и положите в стерилизованные банки до самого верха. Накройте крышками и поставьте в холодную духовку, которую надо разогреть до 160 градусов. Тушите яблоки 10 мин с момента закипания.

В конце закройте яблоки крышками герметично, переверните, накройте покрывалом и оставьте на сутки.

Яблоки в собственном соку (фото: кадр из видео)

 

