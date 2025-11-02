UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Яблука на вагу золота? Що буде з цінами надалі і чи чекати дефіциту восени

Що буде з цінами на яблука далі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Яблука, які традиційно вважалися найдоступнішим фруктом в Україні, цього року стали рекордно дорогими. Влітку вони були на 123% дорожчі, ніж торік. Після піку ціни трохи знизилися, але взимку чекає на нове подорожчання.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Чому яблука стали рекордно дорогими

Аналітик пояснює, що головна причина подорожчання - весняні заморозки, які суттєво зменшили врожай.

"Попри те, що яблука - традиційно "свій" фрукт, цьогоріч ціни на них стали надто високими. Через весняні заморозки урожай сильно впав, тож улітку ціни злетіли. У вересні, з початком масового збору, вони просіли до 45-60 грн/кг, а зараз осінні сорти можна знайти і по 20-30 грн", - зазначає Гопка.

Що буде далі

За словами аналітика, далі ситуація зміниться: одразу після збору яблука найбільш доступні, але вже взимку можливе нове зростання цін.

"З настанням холодів і закладанням яблук на зберігання витрати зростають, тож узимку ціни можуть знову поповзти вгору", - пояснює експерт.

Чи буде дефіцит

Попри менший урожай, дефіциту не прогнозують.

"Великі садівничі господарства покриють внутрішній попит і навіть продовжать експорт деяких сортів", - додав Гопка.

Вартість яблук у мережі "АТБ" (скриншот)

Читайте також про те, що буде з цінами на м'ясо на передодні зимових свят.

Раніше ми писали про те, що восени 2025 року очікується ще одне зростання вартості молочних продуктів. Підвищення ціни буде спровоковане зменшенням надоїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯблукаЦіни в Україні