Общество Образование Деньги Изменения

Яблоки на вес золота? Что будет с ценами в дальнейшем и ждать ли дефицита осенью

Что будет с ценами на яблоки дальше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Яблоки, которые традиционно считались самым доступным фруктом в Украине, в этом году стали рекордно дорогими. Летом они были на 123% дороже, чем в прошлом году. После пика цены немного снизились, але зимой ждет новое подорожание.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Почему яблоки стали рекордно дорогими

Аналитик объясняет, что главная причина подорожания - весенние заморозки, которые существенно уменьшили урожай.

"Несмотря на то, что яблоки - традиционно "свой" фрукт, в этом году цены на них стали слишком высокими. Из-за весенних заморозков урожай сильно упал, поэтому летом цены взлетели. В сентябре, с началом массового сбора, они просели до 45-60 грн/кг, а сейчас осенние сорта можно найти и по 20-30 грн", - отмечает Гопка.

Что будет дальше

По словам аналитика, дальше ситуация изменится: сразу после сбора яблоки наиболее доступны, но уже зимой возможен новый рост цен.

"С наступлением холодов и закладкой яблок на хранение расходы растут, поэтому зимой цены могут снова поползти вверх", - объясняет эксперт.

Будет ли дефицит

Несмотря на меньший урожай, дефицита не прогнозируют.

"Крупные садоводческие хозяйства покроют внутренний спрос и даже продолжат экспорт некоторых сортов", - добавил Гопка.

Стоимость яблок в сети "АТБ" (скриншот)

Читайте также о том, что будет с ценами на мясо в преддверии зимних праздников.

Ранее мы писали о том, что осенью 2025 года ожидается еще один рост стоимости молочных продуктов. Повышение цены будет спровоцировано уменьшением надоев.

