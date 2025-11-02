Яблоки на вес золота? Что будет с ценами в дальнейшем и ждать ли дефицита осенью

Яблоки, которые традиционно считались самым доступным фруктом в Украине, в этом году стали рекордно дорогими. Летом они были на 123% дороже, чем в прошлом году. После пика цены немного снизились, але зимой ждет новое подорожание.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.
Аналитик объясняет, что главная причина подорожания - весенние заморозки, которые существенно уменьшили урожай.
"Несмотря на то, что яблоки - традиционно "свой" фрукт, в этом году цены на них стали слишком высокими. Из-за весенних заморозков урожай сильно упал, поэтому летом цены взлетели. В сентябре, с началом массового сбора, они просели до 45-60 грн/кг, а сейчас осенние сорта можно найти и по 20-30 грн", - отмечает Гопка.
По словам аналитика, дальше ситуация изменится: сразу после сбора яблоки наиболее доступны, но уже зимой возможен новый рост цен.
"С наступлением холодов и закладкой яблок на хранение расходы растут, поэтому зимой цены могут снова поползти вверх", - объясняет эксперт.
Несмотря на меньший урожай, дефицита не прогнозируют.
"Крупные садоводческие хозяйства покроют внутренний спрос и даже продолжат экспорт некоторых сортов", - добавил Гопка.
Ранее мы писали о том, что осенью 2025 года ожидается еще один рост стоимости молочных продуктов. Повышение цены будет спровоцировано уменьшением надоев.