Яблука на вагу золота? Що буде з цінами надалі і чи чекати дефіциту восени

Яблука, які традиційно вважалися найдоступнішим фруктом в Україні, цього року стали рекордно дорогими. Влітку вони були на 123% дорожчі, ніж торік. Після піку ціни трохи знизилися, але взимку чекає на нове подорожчання.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка .

Чому яблука стали рекордно дорогими

Аналітик пояснює, що головна причина подорожчання - весняні заморозки, які суттєво зменшили врожай.

"Попри те, що яблука - традиційно "свій" фрукт, цьогоріч ціни на них стали надто високими. Через весняні заморозки урожай сильно впав, тож улітку ціни злетіли. У вересні, з початком масового збору, вони просіли до 45-60 грн/кг, а зараз осінні сорти можна знайти і по 20-30 грн", - зазначає Гопка.

Що буде далі

За словами аналітика, далі ситуація зміниться: одразу після збору яблука найбільш доступні, але вже взимку можливе нове зростання цін.

"З настанням холодів і закладанням яблук на зберігання витрати зростають, тож узимку ціни можуть знову поповзти вгору", - пояснює експерт.

Чи буде дефіцит

Попри менший урожай, дефіциту не прогнозують.

"Великі садівничі господарства покриють внутрішній попит і навіть продовжать експорт деяких сортів", - додав Гопка.

Вартість яблук у мережі "АТБ" (скриншот)