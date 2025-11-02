ua en ru
Яблука на вагу золота? Що буде з цінами надалі і чи чекати дефіциту восени

Неділя 02 листопада 2025 09:37
Що буде з цінами на яблука далі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Яблука, які традиційно вважалися найдоступнішим фруктом в Україні, цього року стали рекордно дорогими. Влітку вони були на 123% дорожчі, ніж торік. Після піку ціни трохи знизилися, але взимку чекає на нове подорожчання.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Чому яблука стали рекордно дорогими

Аналітик пояснює, що головна причина подорожчання - весняні заморозки, які суттєво зменшили врожай.

"Попри те, що яблука - традиційно "свій" фрукт, цьогоріч ціни на них стали надто високими. Через весняні заморозки урожай сильно впав, тож улітку ціни злетіли. У вересні, з початком масового збору, вони просіли до 45-60 грн/кг, а зараз осінні сорти можна знайти і по 20-30 грн", - зазначає Гопка.

Що буде далі

За словами аналітика, далі ситуація зміниться: одразу після збору яблука найбільш доступні, але вже взимку можливе нове зростання цін.

"З настанням холодів і закладанням яблук на зберігання витрати зростають, тож узимку ціни можуть знову поповзти вгору", - пояснює експерт.

Чи буде дефіцит

Попри менший урожай, дефіциту не прогнозують.

"Великі садівничі господарства покриють внутрішній попит і навіть продовжать експорт деяких сортів", - додав Гопка.

Яблука на вагу золота? Що буде з цінами надалі і чи чекати дефіциту восениВартість яблук у мережі "АТБ" (скриншот)

Читайте також про те, що буде з цінами на м'ясо на передодні зимових свят.

Раніше ми писали про те, що восени 2025 року очікується ще одне зростання вартості молочних продуктів. Підвищення ціни буде спровоковане зменшенням надоїв.

