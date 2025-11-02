ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Яблоки на вес золота? Что будет с ценами в дальнейшем и ждать ли дефицита осенью

Воскресенье 02 ноября 2025 09:37
UA EN RU
Яблоки на вес золота? Что будет с ценами в дальнейшем и ждать ли дефицита осенью Что будет с ценами на яблоки дальше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Яблоки, которые традиционно считались самым доступным фруктом в Украине, в этом году стали рекордно дорогими. Летом они были на 123% дороже, чем в прошлом году. После пика цены немного снизились, але зимой ждет новое подорожание.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Почему яблоки стали рекордно дорогими

Аналитик объясняет, что главная причина подорожания - весенние заморозки, которые существенно уменьшили урожай.

"Несмотря на то, что яблоки - традиционно "свой" фрукт, в этом году цены на них стали слишком высокими. Из-за весенних заморозков урожай сильно упал, поэтому летом цены взлетели. В сентябре, с началом массового сбора, они просели до 45-60 грн/кг, а сейчас осенние сорта можно найти и по 20-30 грн", - отмечает Гопка.

Что будет дальше

По словам аналитика, дальше ситуация изменится: сразу после сбора яблоки наиболее доступны, но уже зимой возможен новый рост цен.

"С наступлением холодов и закладкой яблок на хранение расходы растут, поэтому зимой цены могут снова поползти вверх", - объясняет эксперт.

Будет ли дефицит

Несмотря на меньший урожай, дефицита не прогнозируют.

"Крупные садоводческие хозяйства покроют внутренний спрос и даже продолжат экспорт некоторых сортов", - добавил Гопка.

Яблоки на вес золота? Что будет с ценами в дальнейшем и ждать ли дефицита осеньюСтоимость яблок в сети "АТБ" (скриншот)

Читайте также о том, что будет с ценами на мясо в преддверии зимних праздников.

Ранее мы писали о том, что осенью 2025 года ожидается еще один рост стоимости молочных продуктов. Повышение цены будет спровоцировано уменьшением надоев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Яблоки Цены в Украине
Новости
Украина отразила очередную атаку: россияне запустили дроны и баллистику
Украина отразила очередную атаку: россияне запустили дроны и баллистику
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН