Blue Origin знайшла причину вибуху New Glenn: під загрозою космічна місія на Місяць

Що стало причиною вибуху New Glenn?

CEO Blue Origin Дейв Лімп повідомив, що фахівці виявили технічну несправність, яка перетворила ракету на вогняну кулю два місяці тому.

Поломка сталася у багаторазових ракетних двигунах BE-4, які також використовуються на ракетах Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance.

"Шлях уперед зрозумілий. Ми робимо невеликі модифікації клапана, які можна швидко встановити на існуючі двигуни", - зазначив Лімп.

Плани на відновлення

Коли New Glenn вибухнула 28 травня 2026 року, аварія зруйнувала значну площу стартового майданчика Launch Complex 36A (LC-36A).

Blue Origin орендувала об'єкт у 2015 році та витратила близько десяти років на масштабну реконструкцію. Майданчик повноцінно працював лише 18 місяців після відновлення під час першого запуску New Glenn у січні 2025 року.

Зараз зусилля компанії зосереджені на відновленні майданчика LC-36A:

Збережений пусковий міст LC-36A планується використати повторно;

Пусковий стіл вагою 900 000 кілограмів було демонтовано та відправлено на експертизу;

Модернізація об'єкта проводиться за аналогією до стартового майданчика LC-36B.

Компанія Джеффа Безоса розслідує інцидент під керівництвом Лімпа та планує підготувати New Glenn до нових польотів до кінця року.

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Вплив на інші космічні програми

Двигуни BE-4 від Blue Origin приводять у рух перший ступінь New Glenn. Також по два такі двигуни використовуються на ракетах Vulcan від ULA.

Цікаво, що компанія ULA співпрацює з Blue Origin у розслідуванні, але поки не коментувала, як це вплине на її власні графіки запусків.

Ракета Vulcan має й власні технічні проблеми: під час лютневої місії з виведення супутника Космічних сил США на геосинхронну орбіту стався збій зі соплом твердопаливного ракетного прискорювача.

Місію вдалося завершити успішно, але відтоді Vulcan не літала.

Компанія Northrop Grumman, яка постачає двигуни GEM 63XL для прискорювачів Vulcan, повідомила під час фінансового звіту 21 липня, що вжила коригувальних заходів і доставить редзайн-версію до кінця року.