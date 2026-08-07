Blue Origin обнаружила причину взрыва New Glenn: под угрозой космическая миссия на Луну

Что стало причиной взрыва New Glenn?

Исполнительный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что специалисты обнаружили техническую неисправность, которая превратила ракету в огненный шар два месяца назад.

Поломка произошла в многоразовых ракетных двигателях BE-4, также используемых на ракетах Vulcan Centaur компании United Launch Alliance.

"Путь вперед ясен. Мы производим небольшие модификации клапана, которые можно быстро установить на существующие двигатели", - отметил Лимп.

Планы на восстановление

Когда New Glenn взорвалась 28 мая 2026 года, авария разрушила значительную площадь стартовой площадки Launch Complex 36A (LC-36A).

Blue Origin арендовала объект в 2015 году и потратила около десяти лет на масштабную реконструкцию. Площадка полноценно работала лишь 18 месяцев после возобновления во время первого запуска New Glenn в январе 2025 года.

Сейчас усилия компании сосредоточены на восстановлении площадки LC-36A.

Сохраненный пусковой мост LC-36A планируется использовать повторно;

Пусковой стол весом 900 000 килограммов был демонтирован и отправлен на экспертизу;

Модернизация объекта производится по аналогии с стартовой площадкой LC-36B.

Компания Джеффа Безоса расследует инцидент под руководством Лимп и планирует подготовить New Glenn к новым полетам до конца года.

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Воздействие на другие космические программы

Двигатели BE-4 от Blue Origin приводят в движение первую степень New Glenn. Также по два таких двигателя используются на ракетах Vulcan от ULA.

Интересно, что компания ULA сотрудничает с Blue Origin в расследовании, но пока не комментировала, как это отразится на ее собственных графиках запусков.

У ракеты Vulcan есть и собственные технические проблемы: во время февральской миссии по выводу спутника Космических сил США на геосинхронную орбиту произошел сбой с соплом твердотопливного ракетного ускорителя.

Миссию удалось завершить успешно, но с тех пор Vulcan не летала.

Компания Northrop Grumman, поставляющая двигатели GEM 63XL для ускорителей Vulcan, сообщила во время финансового отчета 21 июля, что приняла корректирующие меры и доставит редзайн-версию до конца года.