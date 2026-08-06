Уламок ракети SpaceX Falcon 9 врізався в Місяць: що відомо про інцидент

Чотиритонний уламок відпрацьованої ракети SpaceX Falcon 9, який перебував у космосі з минулого року, некеровано врізався в поверхню Місяця на високій швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зіткнення не становило небезпеки для Землі, однак на поверхні супутника мав утворитися новий кратер.

Деталі зіткнення та утворення кратера

Об'єкт розміром із п'ятиповерховий будинок був частиною ракети SpaceX Falcon 9, яка в січні 2025 року відправила до Місяця два комерційні посадкові модулі.

Очікувалося, що корпус ракети вріжеться в супутник у середу, 5 серпня на швидкості 8690 кілометрів на годину. За прогнозами Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), удар мав створити кратер завширшки близько 18 метрів і завглибшки 4 метри, викинувши назовні місячний пил та каміння.

Професійні астрономи та аматори не змогли візуально підтвердити зіткнення у середу через те, що місце удару знаходилося близько до видимого краю Місяця. Американські та південнокорейські супутники будуть розміщені для фотографування цієї зони, проте на отримання знімків може знадобитися кілька днів.

Реакція NASA, SpaceX та науковців

Речник NASA Джимі Рассел заявив, що інцидент не становить небезпеки для нашої планети. За його словами, вчені планують зібрати дані про подію, щоб краще зрозуміти штучні удари та вдосконалити методи відстеження об'єктів у космосі.

Зазвичай відпрацьовані ступені ракет згорають в атмосфері Землі або падають в океан. Проте через необхідність більшої тяги для місячної місії 2025 року другий ступінь ракети залишився в космосі. Директорка SpaceX з наукових програм NASA та космічних кораблів Dragon Джуліанна Шейман пояснила, що об'єкт опинився на траєкторії до Місяця під впливом сонячної активності та гравітаційних сил.

Вона також додала, що NASA та SpaceX вже обговорюють способи запобігання подібним випадкам у майбутньому. Творець астрономічного програмного забезпечення Білл Грей зазначив, що подія становить незначний науковий інтерес, але підкреслює загальну недбалість щодо утилізації космічного сміття.

Історичний контекст та результати місії

Хоча на навколоземній орбіті накопичилося багато космічного сміття, штучні удари по Місяцю трапляються відносно рідко. У минулому подібні інциденти відбувалися під час космічних перегонів, а з нещодавніх випадків - падіння китайського ракетного ступеня у березні 2022 року та навмисне зіткнення апарата NASA у 2009 році для вивчення піднятого пилу.

Також кілька посадкових модулів розбилися під час спроби приземлення, зокрема російська місія "Луна-25" у 2023 році, індійська "Чандраян-2" та ізраїльський апарат "Берешит" у 2019 році.

Що стосується місії SpaceX 2025 року, один із запущених модулів, американський "Blue Ghost" від компанії Firefly Aerospace, успішно здійснив м'яку посадку на північно-східному боці Місяця для аналізу ґрунту.

Водночас японський двометровий модуль від компанії ispace з невеликим роботизованим марсоходом розбився під час фінального зниження. Крім того, напередодні компанія SpaceX оприлюднила свій перший квартальний звіт у статусі публічної компанії, відзвітувавши про різке зростання доходів і менші за очікувані збитки, проте акції компанії впали через залишковий скептицизм інвесторів щодо амбітних обіцянок керівництва.