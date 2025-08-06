Яблучний Спас: красиві привітання у віршах і прозі для найрідніших

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

Яблучко стигле - символ добра,

Нехай не знаєте ви зла.

Хай день Преображення несе

Надію, що вас зцілить і спасе!

***

Хай в хаті буде мир і лад,

А в серці - Божа благодать.

Зі Спасом вас!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю,

Здоров’я й миру вам бажаю!

Хай в дім заходить щастя й ласка,

А кожен день - мов світла казка.

Хай яблуко на вашім столі

Принесе радість душі!

***

Яблучний Спас на поріг ступає -

Нехай добро вас не минає!

Хай Бог благословить ваш дім

І щастя буде рідним всім!

***

Хай Яблучний Спас у ваш дім завітає,

Медом і яблуками смачними вітає,

Здоров'я міцного, любові й тепла,

Щоб доля щаслива і радісна була!

***

Яблучний Спас - це диво природи,

Це - чисті помисли в наших думках.

Бажаю любові, достатку, свободи,

Щоб щастя текло, як медова ріка.

***

З Преображенням вітаю,

Радості тобі бажаю!

Щоб яблук повні були жмені,

І купу грошей у кишені!

***

На гілках яблука дозріли,

Промінням сонця їх зігріло.

Хай Спас приносить вам добро,

І в серці буде лиш тепло!

Привітання з Яблучним Спасом у прозі

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб кожне освячене яблуко приносило у твоє життя краплю тепла, добра і миру. Нехай у серці завжди буде спокій, у родині - злагода, а у щоденних справах - благословення згори.

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Нехай у день Преображення Господнього до тебе прийде оновлення - у думках, справах, мріях. Бажаю тобі світлої дороги, солодкого, мов мед, життя, та любові, що зігріває навіть у найхолодніші дні!

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Зі Спасом тебе! Нехай освячені яблука стануть знаком твого добробуту, гармонії й Божої благодаті. Як у давнину наші предки дякували за врожай, так і ми сьогодні подякуймо за все хороше. Нехай у твоєму житті буде мир, любов і добра доля!

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Нехай твоє життя буде, як освячене яблуко - соковите, чисте, наповнене сонцем і благословенням. Бажаю, щоб жодна гілка твого роду не зламалась, а плоди завжди були багатими на радість, любов і здоров’я.

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Зі святом Преображення Господнього! Нехай цей день наповнить ваше життя світлом, радістю і благодаттю. Бажаю миру в душі, добра в серці та міцного здоров'я. Нехай ваші думки будуть чистими, як освячені яблука, а життя - солодким, як мед.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай у вашому домі завжди панують злагода та любов, а достаток і щедрість наповнюють кожен день. Нехай сьогоднішнє свято принесе вам радість, душевний спокій і нові сили для здійснення всіх мрій.

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З Яблучним Спасом вас! Це свято нагадує нам про важливість духовного преображення, чистоти помислів і вдячності. Бажаю вам великої віри, щирого кохання та щасливих моментів. Нехай освячені яблука принесуть у вашу родину добробут і благословення.

Що означає свято Яблучний Спас?

Яблучний Спас, або Преображення Господнє - це велике християнське свято, яке символізує оновлення душі та наближення до Бога.

За Євангелієм, Ісус преобразився на горі Фавор перед учнями - обличчя Його засяяло, а одяг став білим, як світло. Ця подія стала підтвердженням Його божественної сутності.

У народі свято назвали Яблучним Спасом, бо цього дня традиційно освячують яблука та плоди нового врожаю. До Спаса їх не можна було їсти, особливо дітям. Після освячення фрукти вважаються благословенними.

Цей день також вважається початком осені, символом вдячності за врожай та очищення помислів.

Що має бути в кошику на Яблучний Спас?

На Яблучний Спас у кошик кладуть плоди нового врожаю, які приносять до церкви для освячення. Головним символом, звісно, є яблука, але також можна додати й інші фрукти та продукти.

У кошику традиційно мають бути:

Яблука

Грона винограду, груші, сливи, персики

Мед

Квіти або колоски (для краси та символу достатку)

Іноді додають випічку і різноманітні смаколики, але головний акцент залишається на фруктах.

Також кошик застеляють або прикрашають вишитим рушником.

Після освячення цими плодами діляться з родиною, а також можуть частувати нужденних - це вважається доброю справою.

Що не можна робити в Яблучний Спас?

Сьогодні не можна займатися фізичною працею - особливо важкою роботою в полі, городі чи вдома, адже це велике церковне свято.

Не варто сваритися, лаятися чи ображати інших, бо будь-який негатив у цей день вважається особливо грішним.

Також не рекомендується займатися прибиранням, пранням чи рукоділлям - усе це відкладають на будні.

Не слід влаштовувати гучні вечірки чи розваги, бо свято має бути спокійним, наповненим духовністю.

Крім того, вважається гріхом відмовляти у допомозі нужденним.

Предки не радили цього дня брати щось у борг чи віддавати, щоб не віддати разом із річчю своє благополуччя.

Не дозволялося їсти яблука матерям, які втратили дитину, до самого Спаса. Вважалося, що таким чином вони жертвують перші плоди на душу своєї дитини.

За народними віруваннями в день Яблучного Спаса не можна вбивати мух, комах та будь-яких живих істот. Вважалося, що у цей день усе живе має право на життя, бо свято символізує оновлення, доброту та Боже благословення.

Коли Яблучний Спас буде у 2026 році?

За новоюліанським календарем (ПЦУ, УГКЦ) Яблучний Спас у 2026 році буде святкуватися 6 серпня, у четвер.

За старим календарем (юліанським), який ще зберігається в деяких парафіях так званої УПЦ МП, свято буде відзначатися на 13 днів пізніше - у середу, 19 серпня.