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Яблучний Спас 2025: усі традиції та заборони цього дня

Вівторок 05 серпня 2025 19:15
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Яблучний Спас 2025: усі традиції та заборони цього дня Усі традиції та найсуворіші заборони на Яблучний Спас (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Яблучний Спас, або свято Преображення Господнього, - одне з найбільших літніх свят для православних християн. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата його святкування змінилася. У 2025 році Яблучний Спас припадає на 6 серпня.

Які існують традиції на Яблучний Спас та що робити в цей день категорично заборонено, розповідає РБК-Україна.

Це свято є другим у серпневому циклі, після Медового Спаса. Воно символізує оновлення, духовне преображення та подяку Богу за новий урожай.

Традиції Яблучного Спаса

Освячення яблук та інших плодів

Головною традицією дня є освячення яблук у церкві. За повір'ями, до цього дня яблука не можна було їсти, особливо жінкам, які втратили дітей. Вважалося, що освячені плоди набувають особливої сили.

Святковий кошик

Окрім яблук, до церкви несуть й інші дари літа: груші, виноград, сливи, мед і навіть колоски нового врожаю.

Приготування страв

Після освячення яблук господині готували з них різноманітні страви. Особливо популярними були пироги, млинці, запіканки з яблуками. Святкова їжа включає пироги з яблуками та грушами, печені яблука з медом, узвар або кисіль з груш, а також "шулики" з маком і медом. Також готують варення, консервують фрукти та компоти.

Поминання померлих

У цей день також заведено згадувати померлих родичів, пригощаючи освяченими яблуками бідних та нужденних.

Народні прикмети на Яблучний Спас

Яблучний Спас вважався зустріччю літа з осінню. Існує прикмета: якщо в цей день погода сонячна і суха - осінь буде теплою, якщо йде дощ - чекайте на вологу осінь.

Що не можна робити на Яблучний Спас

Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тому деякі обмеження пов'язані саме з ним.

Їжа

Заборонено їсти м'ясо, яйця та молочні продукти. Проте цього дня дозволено додати до раціону рибу та трохи вина.

Робота

Не можна займатися важкою фізичною працею, шити, в'язати, прибирати в будинку. Всі домашні справи краще завершити заздалегідь.

Уникайте вбивства комах

Не вбивайте комах, навіть якщо вони заважають, адже вважається, що це порушує спокій і мир, які повинні панувати у цей день.

Мир і спокій у стосунках

Важливо уникати сварок, конфліктів і непорозумінь, натомість слід провести день у гармонії та молитвах.

Прощення і допомога

Пробачте старі образи та не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал, церковний календар

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Яблучний спас Свята Традиції
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