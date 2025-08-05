Преображення Господнє 2025: коли велике свято і що не можна робити

6 серпня, православні та греко-католики України відзначають Преображення Господнє - одне з 12 найбільших церковних свят. У народі це світле свято більш відоме під теплою назвою Яблучний Спас . Воно поєднує глибокий духовний сенс із давніми традиціями вшанування природи та врожаю.

РБК-Україна розповідає про історію свята, головні звичаї, а також про те, що обов'язково треба зробити і чого варто уникати в цей день.

Преображення Господнє: що це за свято

Преображення означає "перетворення", "зміна форми", або "метаморфоза". У християнській традиції це одна з найважливіших подій євангельської історії, яка сталася незадовго до останньої Пасхи Ісуса Христа.

Під час цієї події Спаситель постав перед трьома своїми найближчими учнями - Петром, Яковом та Іоаном - преображеним: у сяйві неземного, божественного світла. Це світло називають фаворським, адже подія відбулася на горі Фавор. Преображення стало одкровенням усіх трьох Іпостасей Святої Трійці: Сина у славі, Отця в голосі з неба, та Святого Духа, який освячує і просвічує.

"Ісус взяв Петра, Якова та Іоана, брата його, і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними: лице Його засяяло, як сонце, одежа ж Його стала білою, як світло", - описує апостол Матфей подію Преображення Господнього.

Разом з Ісусом з'явилися два великих старозавітних пророки - Мойсей і Ілля. Вони засвідчили, що Ісус є той обіцяний Месія, який має виконати Божий задум спасіння людства через страждання і воскресіння.

На іконах Преображення ми бачимо Ісуса, що стоїть у сяйві слави, пророків по обидва боки його, а також трьох апостолів, які впали ниць, охоплені страхом. Але Христос підходить до них, торкається й каже: "Встаньте і не бійтеся".

Сучасна ікона Преображення Господнього (фото: Вікіпедія)

Це одне з найбільш глибоких богословських свят, яке нагадує про мету християнського життя - внутрішнє духовне перетворення, преображення людини у світлі Божої благодаті.

Після переходу ПЦУ і УГКЦ на новоюліанський календар дата свята змістилася. Якщо раніше Преображення Господнє святкували 19 серпня, то тепер його відзначають на 13 днів раніше.

Що треба робити в свято Преображення Господнього

Свято припадає на період Успенського посту. Церква встановила благочестиву традицію - у день свята звершувати освячення плодів нового врожаю: яблук, винограду, слив, груш та іншого, що виросло на землі. Це жест подяки Богові за його дари, а також - молитва за благословення всього того, що ми споживаємо.

Після святкової Божественної літургії віряни приносять до храму кошики з фруктами, які священник освячує окропленням святою водою. Освячені плоди потім роздають рідним, друзям, потребуючим або частують ними вдома, з вдячністю згадуючи Божу щедрість.

Багато хто дотримується давнього звичаю - споживати плоди нового врожаю лише після їх освячення.

Що не можна робити у свято Преображення Господнього

У цей день віряни намагаються утриматися від важкої фізичної праці, шиття, прання, будівельних робіт чи прибирання.

Дозволяється лише готувати їжу та доглядати за рослинами.

Не прийнято сваритися, пліткувати, лаятись чи бажати зла іншим.

Вважається, що день слід провести в тиші, доброзичливості та спокої.

У народі навіть існує повір’я, що не можна вбивати комах, зокрема мух - адже це може "відлякати щастя".

6 серпня дозволяється послаблення посту - можна їсти рибу та трохи вина, хоча від гучних гулянь, алкоголю та м’яса краще утриматися.

Народні прикмети на 6 серпня