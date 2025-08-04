Яблучний Спас 2025: кому не можна їсти яблука та груші у свято

6 серпня українців відзначають Яблучний Спас - це одне з найулюбленіших серпневих свят, коли освячують фрукти, а на столі з’являються ароматні страви з яблуками. Однак не всі можуть смакувати цим символом свята без наслідків.

РБК-Україна повідомляє, для кого з людей вживання яблук та груш може бути небезпечним для здоров’я.

При яких захворюваннях не можна їсти яблука

Захворювання шлунково-кишкового тракту

При гастриті, виразці шлунка або дванадцятипалої кишки яблука можуть погіршити стан через високий вміст кислоти та клітковини.

Також при загостренні панкреатиту чи інших гострих запаленнях ШКТ потрібно уникати сирих яблук, а також інших продуктів, які важко перетравлюються.

Алергія

В людей з алергією на пилок берези може виникнути оральний алергічний синдром (OAS) - свербіж, набряк, кропив’янка через вживання яблук.

У рідших випадках - важкі реакції (блювання, діарея або анафілаксія) через білки яблука, навіть печені не безпечні для таких людей.

Діабеті

Яблука (особливо солодкі або червоні сорти) підвищують рівень цукру в крові. Людям з неконтрольованим діабетом або глікемічними порушеннями слід обмежити кількість, віддавати перевагу зеленим сортам та моніторити рівень глюкози після вживання.

При проблемах з зубною емаллю чи чутливістю

Кислоти в яблуках можуть руйнувати емаль. Людям з підвищеною чутливістю зубів рекомендується уникати сирих плодів, або вживати їх після їжі, ретельно полоскати рот.

Варто знати, що насіння яблук містить амігдалін - джерело ціаніду. У малих дозах це безпечно, але споживання значної кількості насіння може бути шкідливим.

Також велике споживання яблук та надлишок клітковини може викликати здуття, діарею, спазми при зловживанні більше 2-3 яблуками на день.

Яблука, дозрілі штучно (у камерах, після збирання) можуть містити підвищену токсичність і спричиняти більше небажаних симптомів у порівнянні з тими, що дозріли природно на дереві.

Печені яблука значно м’якші до шлунка, особливо людям з гастритом чи загостреним ШКТ, оскільки зменшується вміст кислот і грубої клітковини.

Добова норма яблук для здорової дорослої людини - 1-2 середніх яблука (150-300 г) - вважається безпечною та корисною кількістю.

Кому не можна їсти груші

При гастриті

Людям при гастриті, виразці шлунка, загостренні коліту/панкреатиту - груша може подразнювати слизову оболонку через високу клітковину та фруктозу.

Також фрукт багатий на FODMAP, що сприяє здуттю, газам, діареї.

Цукровий діабет або підвищений рівень глюкози

Вміст натуральних цукрів (глюкоза, фруктоза) може зумовити підвищення цукру в крові. Хворим на діабет необхідно обмежити груші і контролювати глікемію.

З метою схуднення

При надмірному вживанні груша може сприяти збільшенню ваги, особливо при споживанні солодких сортів через високий вміст цукру та калорій.

Не рекомендується їсти груші натщесерце, особливо кислі чи перестиглі - можливі дискомфорт, діарея або печія. Також варто уникати одразу після м’яса чи жирної їжі - варто зачекати хоча б 30 хвилин для кращого травлення.