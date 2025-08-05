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Які фрукти покласти у кошик для освячення на Яблучний Спас: повний список

Які фрукти можна святити на Яблучний Спас (фото: instagram.com.ratusha.if)
Автор: Тетяна Самарук

Яблучний Спас у 2025 році припадає на 6 серпня. За традицією, у цей день віряни приносять до церкви кошики з фруктами. Основний плід - яблука, але дозволяється додавати й інші сезонні дари саду.

РБК-Україна повідомляє, які саме фрукти можна освячувати та що слід врахувати під час формування кошика.

Фрукти, які можна покласти у кошик

На Яблучний Спас віряни приносять до церкви кошик з плодами нового врожаю для освячення. Можна освячувати такі фрукти:

  • яблука - головний символ свята, обов’язковий плід для освячення. Фрукт вважається знаком достатку, здоров’я і благословення
  • груші - освячуються як інші плоди нового врожаю
  • сливи, персики, абрикоси - також можна освячувати 
  • виноград - дуже бажаний у кошику, особливо білий  
  • тропічні фрукти (апельсини, банани, ананаси) - не заборонені, але найкраще приносити переважно те, що вирощене власноруч або в місцевості

Також у кошик можна покласти:

  • мед і продукти бджільництва - це знак Божої благодаті та солодкого життя  
  • хліб та випічка - пироги, особливо з яблуками, маком, медом - символ родини і благополуччя
  • зернові та квіти - колоски пшениці, мак, лікарські трави, польові квіти (волошки, чорнобривці, соняшники тощо) - урочистий декор і оберіг родинного добробуту

Чи можна святити овочі

Овочі можна класти у кошик на Яблучний Спас, але це не обов’язково. Церква не забороняє освячувати овочі, але головна увага все-таки має бути на фруктах, особливо яблуках.

Овочі, які можна освячувати:

  • помідори, огірки, перець
  • морква, буряк, картопля
  • кабачки, баклажани
  • цибуля, часник
  • кукурудза (качани)

Загалом овочі символізують щедрість землі, добрий врожай і працю людини. 

Категорично не можна святити:

  • м’ясо, ковбаси, сало та рибу - триває Успенський піст
  • алкоголь, тютюн 
  • молочні продукти, яйця

 

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Retro та Wikipedia.

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ФруктиЯблучний спасЯблука