Які фрукти покласти у кошик для освячення на Яблучний Спас: повний список

Яблучний Спас у 2025 році припадає на 6 серпня. За традицією, у цей день віряни приносять до церкви кошики з фруктами. Основний плід - яблука, але дозволяється додавати й інші сезонні дари саду.
РБК-Україна повідомляє, які саме фрукти можна освячувати та що слід врахувати під час формування кошика.
На Яблучний Спас віряни приносять до церкви кошик з плодами нового врожаю для освячення. Можна освячувати такі фрукти:
Також у кошик можна покласти:
Овочі можна класти у кошик на Яблучний Спас, але це не обов’язково. Церква не забороняє освячувати овочі, але головна увага все-таки має бути на фруктах, особливо яблуках.
Овочі, які можна освячувати:
Загалом овочі символізують щедрість землі, добрий врожай і працю людини.
Категорично не можна святити:
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