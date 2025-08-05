Какие фрукты положить в корзину для освящения на Яблочный Спас: полный список

Яблочный Спас в 2025 году приходится на 6 августа. По традиции, в этот день верующие приносят в церковь корзины с фруктами. Основной плод - яблоки, но разрешается добавлять и другие сезонные дары сада.
РБК-Украина сообщает, какие именно фрукты можно освящать и что следует учесть при формировании корзины.
На Яблочный Спас верующие приносят в церковь корзину с плодами нового урожая для освящения. Можно освящать следующие фрукты:
Также в корзину можно положить:
Овощи можно класть в корзину на Яблочный Спас, но это не обязательно. Церковь не запрещает освящать овощи, но главное внимание все-таки должно быть на фруктах, особенно яблоках.
Овощи, которые можно освящать:
В общем овощи символизируют щедрость земли, хороший урожай и труд человека.
Категорически нельзя святить:
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