Какие фрукты положить в корзину для освящения на Яблочный Спас: полный список

Фрукты, которые можно положить в корзину

На Яблочный Спас верующие приносят в церковь корзину с плодами нового урожая для освящения. Можно освящать следующие фрукты:

яблоки - главный символ праздника, обязательный плод для освящения. Фрукт считается знаком достатка, здоровья и благословения

- главный символ праздника, обязательный плод для освящения. Фрукт считается знаком достатка, здоровья и благословения груши - освящаются как другие плоды нового урожая

- освящаются как другие плоды нового урожая сливы, персики, абрикосы - также можно освящать

- также можно освящать виноград - очень желателен в корзине, особенно белый

- очень желателен в корзине, особенно белый тропические фрукты (апельсины, бананы, ананасы) - не запрещены, но лучше приносить преимущественно то, что выращено собственноручно или в местности

Также в корзину можно положить:

мед и продукты пчеловодства - это знак Божьей благодати и сладкой жизни

- это знак Божьей благодати и сладкой жизни хлеб и выпечка - пироги, особенно с яблоками, маком, медом - символ семьи и благополучия

- пироги, особенно с яблоками, маком, медом - символ семьи и благополучия зерновые и цветы - колоски пшеницы, мак, лекарственные травы, полевые цветы (васильки, бархатцы, подсолнухи и т.д.) - торжественный декор и оберег семейного благополучия

Можно ли святить овощи

Овощи можно класть в корзину на Яблочный Спас, но это не обязательно. Церковь не запрещает освящать овощи, но главное внимание все-таки должно быть на фруктах, особенно яблоках.

Овощи, которые можно освящать:

помидоры, огурцы, перец

морковь, свекла, картофель

кабачки, баклажаны

лук, чеснок

кукуруза (початки)

В общем овощи символизируют щедрость земли, хороший урожай и труд человека.

Категорически нельзя святить: