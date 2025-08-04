5 найкращих сортів яблук, які варто святити на Яблучний Спас

На Яблучний Спас 6 серпня віряни несуть до церкви кошики з фруктами для освячення. Особливе місце в цьому обряді займають яблука - символ щедрості, родючості та оновлення.

РБК-Україна повідомляє про найкращі сорти, які підійдуть для цього священного ритуалу.

Білий налив (Папіровка)

Це літній сорт яблук, який плодоносить у червні-липні. Довго не зберігається - до двох тижнів, тому краще для тих, хто має швидкий доступ до свіжих яблук

Достигає: кінець липня - початок серпня.

Сорт багатий на вітамін С, легкий для травлення, має м’яку та злегка кислу м’якоть. Якщо перестигає, то стає борошнистим. Мають дуже тонку шкірку, без покривного забарвлення, плями від ударів і тиску стають одразу помітними.

Головна особливість - це перше яблуко, яке освячують на Спас. Дуже шанований сорт в українській традиції.

Яблуко білий налив (фото: wikipedia)

Фуджі

Це яскраво-червоні, великі й дуже соковиті яблука, з підвищеним вмістом цукру. Вони чудово зберігаються до року у погребі або холодильнику.

Містять від 9 до 11% цукру за вагою і мають щільну м'якіть, яка на смак солодша і хрумкіша в порівнянні з багатьма іншими сортами яблук, що робить їх популярними серед споживачів у всьому світі.

Яблука фуджі (фото: wikipedia)

Гала

Яблука сорту Гала - це один із найулюбленіших сортів як серед українських садівників, так і серед споживачів. Вони ідеально підходять для освячення на Яблучний Спас, оскільки поєднують у собі естетику, символізм, сезонність і користь для здоров’я.

Завдяки високому вмісту пектину, яблука Гала нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, запобігають закрепам, допомагають при легкому гастриті.

Гала (фото: wikipedia.org)

Голден Делішес

Солодкувато-медовий смак без різкої кислоти робить цей сорт ідеальним навіть для дітей, людей похилого віку та людей із чутливим шлунком.

Яблука зберігається в холодильнику або погребі до 4-6 місяців, не втрачаючи смакових властивостей.

Голден Делішес (фото: wikipedia.org)

Антонівка

Яблука сорту Антонівка корисні для здоров'я завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вони сприяють покращенню травлення, зміцненню імунітету, нормалізації рівня холестерину та захисту серцево-судинної системи.

Ідеально підходить для освячення як символ традиції. Починають дозрівати яблука у серпні

Яблука Антонівка (фото: wikipedia.org)