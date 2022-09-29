UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Bloomberg: Витік газу на "Північному потоці" може призвести до екологічної катастрофи

Фото: Витік газу на "Північному потоці" може призвести до екологічної катастрофи (Reuters)
Автор: Олег Васьків

У місці, де стався вибух трубопроводу "Північний потік", утворилася вирва вируючої води діаметром 700 метрів. Вона вказує на екологічну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це найпомітніший із трьох великих витоків газу з трубопроводів, що з'єднують Росію з Європою", - вказує агенство.

Згідно з оцінками ситуації від Німеччини, в результаті викидів у атмосферу потрапило близько 300 тисяч тонн метану. Цей парниковий газ є одним із найпотужніших.

"Ця кількість газу буде мати приблизно такий же вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як і щорічні викиди 5,48 мільйона автомобілів у США", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У США заявили, що не причетні до цих інцидентів.

Своєю чергою в Європі підозрюють, що розриви газопроводів у Балтійському морі сталися не без участі Росії. Детальніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный потокВійна Росії проти України