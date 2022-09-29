Bloomberg: Утечка газа на "Северном потоке" может привести к экологической катастрофе

В месте, где произошел взрыв трубопровода "Северный поток", образовалась воронка бурлящей воды диаметром 700 метров. Она указывает на экологическую катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Это самая заметная с трех крупных утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Европой", - указывает агентство.

Согласно оценкам ситуации от Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тысяч тонн метана. Этот парниковый газ является одним из самых мощных.

"Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как и ежегодные выбросы 5,48 млн автомобилей в США", - отмечается в материале.