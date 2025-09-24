Bloomberg: українські дрони "вимкнули" два великі російські нафтопорти в Чорному морі

Два найбільші нафтові порти Росії на Чорному морі призупинили завантаження нафти на танкери після нічних дронових ударів України по РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Попередньо, мова йде про два великих термінали біля Новоросійська в РФ - термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) та нафтобазу Шесхарис. Якщо в СРС заявили, що зупинка пов'язана виключно з повітряними тривогами, то щодо нафтобази точних даних поки що немає окрім факту припинення роботи.

Ці два термінали разом експортують понад два мільйони барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. СРС та Шесхарис - важлива частина світового ланцюга нафтопостачання, який перекачує понад 40 млн барелів на добу.