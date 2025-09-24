Bloomberg: украинские дроны "выключили" два крупных российских нефтепорта в Черном море
Два крупнейших нефтяных порта России на Черном море приостановили загрузку нефти на танкеры после ночных дроновых ударов Украины по РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Предварительно, речь идет о двух крупных терминалах возле Новороссийска в РФ - терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) и нефтебазу Шесхарис. Если в СРС заявили, что остановка связана исключительно с воздушными тревогами, то по нефтебазе точных данных пока нет кроме факта прекращения работы.
Эти два терминала вместе экспортируют более двух миллионов баррелей нефти в сутки из России и Казахстана. СРС и Шесхарис - важная часть мировой цепи нефтеснабжения, которая перекачивает более 40 млн баррелей в сутки.
"С начала августа Украина радикально усилила свои атаки на российские нефтяные активы, что побудило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть вопрос об ограничении на дизельное топливо. Эти атаки были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах, но порты и насосные станции также стали целями", - добавляет издание.
Напомним, что днем 24 сентября стало известно об атаке дронов на город Туапсе вблизи Новороссийска. Там раздавались взрывы и были слышны автоматные очереди - россияне пытались сбить дроны.
Всего за ночь с 23 на 24 сентября под ударами Сил обороны Украины оказались НПЗ в Башкортостане и нефтеперекачивающие станции в Волгоградской области РФ, также дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод. Все цели были поражены.