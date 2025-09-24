Лунають вибухи і автоматні черги: порт Туапсе під атакою морських дронів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови Туапсинського муніципального округа Сергія Бойка в Telegram .

Він написав, що в акваторії Чорного моря виявлено морські дрони і закликав місцевих мешканців залишити прибережну смугу.

За словами мешканців міста, лунають вибухи та автоматні черги, з'явилися повідомлення про обмеження зв'язку. Автор одного з опублікованих в соцмережі відео повідомив, що було завдано удару по порту, в тому районі видно дим.

Станом на теперішній час офіційної інформації від російської влади з цього приводу немає.

Атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Там розташований один із найбільших у країні-агресорці нафтових терміналів.

Через цей порт транспортується нафта й нафтопродукти. Крім того, він обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції, а також зернових і є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею.