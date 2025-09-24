Лунають вибухи і автоматні черги: порт Туапсе під атакою морських дронів (відео)
В районі порту міста Туапсе (Краснодарський край, РФ) лунають вибухи внаслідок атаки морських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови Туапсинського муніципального округа Сергія Бойка в Telegram.
Він написав, що в акваторії Чорного моря виявлено морські дрони і закликав місцевих мешканців залишити прибережну смугу.
За словами мешканців міста, лунають вибухи та автоматні черги, з'явилися повідомлення про обмеження зв'язку. Автор одного з опублікованих в соцмережі відео повідомив, що було завдано удару по порту, в тому районі видно дим.
Станом на теперішній час офіційної інформації від російської влади з цього приводу немає.
Атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Там розташований один із найбільших у країні-агресорці нафтових терміналів.
Через цей порт транспортується нафта й нафтопродукти. Крім того, він обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції, а також зернових і є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею.
Удари по Туапсе
Вибухи у Туапсе лунають не вперше - раніше дрони вже атакували місцевий нафтопереробний завод. Тоді у росЗМІ писали, що пожежа на території підприємства сталася "через падіння уламків збитого БПЛА".
Нагадаємо, що до цього Туапсе вже опинялося під атакою БПЛА. За словами очевидців, над містом тоді пролунало близько 40 вибухів.
До слова, у російському Новоросійську 24 вересня пролунали вибухи через атаку дронів.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що безпілотники завдали удару по центру міста. За його словами, атака відбулася в районі готелю "Новоросійськ", є загиблі.
Водночас, у мережу виклали фото і відео, на яких видно, що під атакою перебував Чорноморський флот РФ, який базується у Новоросійську.