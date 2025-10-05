Bloomberg дізналося дату перемовин з Ізраїлем та ХАМАС щодо плану Трампа

Приймати делегації обох сторін буде Єгипет, куди вже вирушили спеціальний посланник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, та зять Трампа Джаред Кушнер. Припускається, що на переговорах буде обговорюватися обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

В делегації Ізраїлю буде міністр стратегічних справ Рон Дермер. ХАМАС представлять Газі Хамад, Осама Хамдан та Мухамед Дарвіш.

Спершу обговорять остаточні домовленості щодо звільнення заручників та в'язнів, оскільки це перший та найлегший крок у справі, за словами державного секретаря США Марко Рубіо. Але далі будуть питання відновлення Гази та, головне, хто буде керувати регіоном.

"Це та частина, яку, на мою думку, буде трохи складніше вирішити, але саме вона забезпечить стабільність до кінця конфлікту. Тож ми зосереджені на цих двох фазах", - сказав Рубіо.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, спочатку буде обмін ізраїльськими заручниками та палестинськими в'язнями. На другому етапі відбудеться роззброєння ХАМАС.

"Я сподіваюся, що найближчими днями, під час свята Суккот, ми зможемо оголосити про повернення всіх наших заручників, живих і мертвих, одним єдиним звільненням", – сказав Нетаньяху.