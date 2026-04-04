Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Блокування VPN у Росії спричинило збій у платіжній системі, - Дуров

10:37 04.04.2026 Сб
2 хв
Наслідки цього відчули десятки мільйонів росіян
aimg Марія Науменко
Фото: засновник Telegram Павло Дуров (Getty Images)

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що спроби російської влади блокувати VPN спричинили масштабний збій у вітчизняній платіжній системі.

Дуров зазначив, що спроби блокування не дали очікуваного для влади результату, натомість призвели до масштабного збою.

"Їхні спроби блокування просто спричинили масштабний збій у банківській системі",- наголосив він.

Проблеми із платіжною системою спричинили хаос для частини покупців. Зокрема, московське метро тимчасово пропускало людей через турнікети без оплати, а один із регіональних зоопарків просив відвідувачів розраховуватися готівкою.

У своїй заяві засновник Telegram також привітав росіян із поверненням до "цифрового опору".

"Ласкаво просимо назад до Цифрового опору, мої російські брати та сестри. Вся нація зараз мобілізована, щоб обійти ці абсурдні обмеження", - підсумував він.

Нагадаємо, російська влада готується обмежити роботу Telegram на території РФ. На цьому тлі в країні посилюють контроль над цифровим простором і водночас просувають так званий "національний месенджер" MAX як альтернативу звичним сервісам.

Втім, навіть усередині самої російської системи до нього ставляться без довіри. Серед причин називають побоювання тотального стеження з боку ФСБ, через що новий сервіс сприймають радше як інструмент контролю, а не безпечний спосіб комунікації.

