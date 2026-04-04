Блокировка VPN в России вызвала сбой в платежной системе, - Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытки российских властей блокировать VPN вызвали масштабный сбой в отечественной платежной системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дуров отметил, что попытки блокировки не дали ожидаемого для власти результата, зато привели к масштабному сбою.
"Их попытки блокировки просто вызвали масштабный сбой в банковской системе",- подчеркнул он.
Проблемы с платежной системой вызвали хаос для части покупателей. В частности, московское метро временно пропускало людей через турникеты без оплаты, а один из региональных зоопарков просил посетителей рассчитываться наличными.
В своем заявлении основатель Telegram также поздравил россиян с возвращением к "цифровому сопротивлению".
"Добро пожаловать обратно в Цифровое сопротивление, мои российские братья и сестры. Вся нация сейчас мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения", - подытожил он.
Напомним, российские власти готовятся ограничить работу Telegram на территории РФ. На этом фоне в стране усиливают контроль над цифровым пространством и одновременно продвигают так называемый "национальный мессенджер" MAX как альтернативу привычным сервисам.
Впрочем, даже внутри самой российской системы к нему относятся без доверия. Среди причин называют опасения тотальной слежки со стороны ФСБ, из-за чего новый сервис воспринимают скорее как инструмент контроля, а не безопасный способ коммуникации.