Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Блокировка VPN в России вызвала сбой в платежной системе, - Дуров

10:37 04.04.2026 Сб
2 мин
Последствия этого ощутили десятки миллионов россиян
aimg Мария Науменко
Фото: основатель Telegram Павел Дуров (Getty Images)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытки российских властей блокировать VPN вызвали масштабный сбой в отечественной платежной системе.

Дуров отметил, что попытки блокировки не дали ожидаемого для власти результата, зато привели к масштабному сбою.

"Их попытки блокировки просто вызвали масштабный сбой в банковской системе",- подчеркнул он.

Проблемы с платежной системой вызвали хаос для части покупателей. В частности, московское метро временно пропускало людей через турникеты без оплаты, а один из региональных зоопарков просил посетителей рассчитываться наличными.

В своем заявлении основатель Telegram также поздравил россиян с возвращением к "цифровому сопротивлению".

"Добро пожаловать обратно в Цифровое сопротивление, мои российские братья и сестры. Вся нация сейчас мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения", - подытожил он.

Напомним, российские власти готовятся ограничить работу Telegram на территории РФ. На этом фоне в стране усиливают контроль над цифровым пространством и одновременно продвигают так называемый "национальный мессенджер" MAX как альтернативу привычным сервисам.

Впрочем, даже внутри самой российской системы к нему относятся без доверия. Среди причин называют опасения тотальной слежки со стороны ФСБ, из-за чего новый сервис воспринимают скорее как инструмент контроля, а не безопасный способ коммуникации.

Больше по теме:
Российская ФедерацияTelegramПавел Дуров