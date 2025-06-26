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Блокування шляху України в ЄС буде найгіршим сигналом для країни під обстрілами, - Метсола

Україна, Четвер 26 червня 2025 15:45
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Блокування шляху України в ЄС буде найгіршим сигналом для країни під обстрілами, - Метсола Фото: президент Європарламенту Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Питання вступу України до Європейського Союзу підтримують 26 із 27 країн-членів блоку. Проти тільки Угорщина, і якщо кластер переговорів не вдасться відкрити, це буде поганим сигналом.

Про це сказала президент Європейського парламенту Роберта Метсола, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Євросоюзу.

Метсола зазначила, що висновки, які прийняли 26 країн, показують єдність у питанні вступу України до Євросоюзу. Європарламент також підтримує цю позицію та буде наполягати на ухваленні кластера для переговорів з Україною.

"Ми будемо просити певної гнучкості в питаннях кроків, які треба зробити. Але якщо відкриття "Кластеру основи" не буде затверджено, то ми не зможемо рухатися далі. І це є найгіршим меседжем, який ми дамо країні, яка знаходиться під щоденними обстрілами", - додала президент Європарламенту.

Орбан блокує вступ України до ЄС

Проросійське керівництво Угорщини раніше вже неодноразово стверджувало, що не підтримує членство України в ЄС. Угорський прем'єр Віктор Орбан, друг російського диктатора Володимира Путіна, неодноразово обіцяв, що докладе усіх зусиль, щоб не допустити цього, оскільки в інакшому випадку його "мучитиме совість".

Орбан постійно вигадує нові приводи блокувати вступ України. Нещодавно він заявив, що причиною відмови Києву у вступі до ЄС повинна стати війна, яку почала Росія.

На щастя, Орбан вже добряче стоїть "впоперек горлянки" іншим лідерам членів Євросоюзу. Так, президент Литви Гітанас Науседа натякнув, що не варто зловживати правом консенсусу, а прем'єр Ірландії Михал Мартін зазначив, що позиція Орбана щодо України "викликає жаль".

В Євросоюзі все сильніше звучать голоси за те, щоб реформувати принципи голосувань членів блоку, коли мова йде про важливі питання. Альтернатива - позбавити права голосу Угорщину та Словаччину до моменту, поки там не зміниться уряд.

Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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