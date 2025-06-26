Блокирование пути Украины в ЕС будет худшим сигналом для страны под обстрелами, - Метсола

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз поддерживают 26 из 27 стран-членов блока. Против только Венгрия, и если кластер переговоров не удастся открыть, это будет плохим сигналом.

Об этом сказала президент Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

"Мы будем просить определенной гибкости в вопросах шагов, которые надо сделать. Но если открытие "Кластера основы" не будет утверждено, то мы не сможем двигаться дальше. И это является худшим месседжем, который мы дадим стране, которая находится под ежедневными обстрелами", - добавила президент Европарламента.

Метсола отметила, что выводы, которые приняли 26 стран, показывают единство в вопросе вступления Украины в Евросоюз. Европарламент также поддерживает эту позицию и будет настаивать на принятии кластера для переговоров с Украиной.

Орбан блокирует вступление Украины в ЕС

Пророссийское руководство Венгрии ранее уже неоднократно утверждало, что не поддерживает членство Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан, друг российского диктатора Владимира Путина, неоднократно обещал, что приложит все усилия, чтобы не допустить этого, поскольку в противном случае его "будет мучить совесть".

Орбан постоянно придумывает новые поводы блокировать вступление Украины. Недавно он заявил, что причиной отказа Киеву во вступлении в ЕС должна стать война, которую начала Россия.

К счастью, Орбан уже изрядно стоит "поперек горла" другим лидерам членов Евросоюза. Так, президент Литвы Гитанас Науседа намекнул, что не стоит злоупотреблять правом консенсуса, а премьер Ирландии Михал Мартин отметил, что позиция Орбана по Украине "вызывает сожаление".

В Евросоюзе все сильнее звучат голоса за то, чтобы реформировать принципы голосований членов блока, когда речь идет о важных вопросах. Альтернатива - лишить права голоса Венгрию и Словакию до момента, пока там не сменится правительство.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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