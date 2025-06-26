Науседа про вето Угорщини на вступ України в ЄС: ускладнює процес прийняття рішень

Країни Євросоюзу можуть спільно переконати Угорщину не накладати вето на вступ України до ЄС, але неможна зловживати інструментом консенсусу, адже ще це ускладнює процес прийняття рішень.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-брифінг.

За його словами, можливо, цього разу євроспільноті також пощастить. Але він підкреслив, що жодна країна не повинна зловживати інструментом консенсусу, тому ще це ускладнює процес прийняття рішень у ЄС.

"Ми можемо зробити це разом (переконати Угорщину не накладати вето на вступ України до ЄС – ред.). Можемо розпочати технічний процес переговорів. Я сподіваюся, що Європейська комісія має необхідні інструменти. Але, звісно, ми постійно бачимо, як ці труднощі повторюються. Однак, зрештою, нам все ж таки вдається рухатися вперед", - зазначив Науседа.

Блокування вступу України до ЄС

Керівництво Угорщини раніше вже неодноразово стверджувало, що не підтримує членство України в ЄС. Зокрема прем'єр Віктор Орбан заявляв, що докладе усіх зусиль, щоб не допустити цього, оскільки в інакшому випадку його "мучитиме совість".

У тому ж числі угорський прем'єр організовував так звані "опитування" в країні, щоб дізнатись думку угорців щодо вступу України до ЄС.

Окремо варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини виступає й проти інтеграції України до НАТО.

Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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