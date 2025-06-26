Блокування Угорщиною вступу України до ЄС "викликає жаль", - прем'єр Ірландії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна, якого цитує The Guardians.

За його словами, Дублін "робитиме те, що ми завжди робимо й намагатиметься переконати", оскільки "дуже важливо, щоб цей шлях до вступу розпочався". Він додав, що членство його країни в ЄС мало трансформаційний вплив на Ірландію, у зв'язку з чим він не бажає ставати на заваді будь-кому, хто бажає приєднатися до союзу.

Відповідаючи на питання про вступ України до ЄС, Мартін відповів, що позиція Орбана є "глибоко, глибоко прикрою" й "дуже проблематичною".

Вступ України до ЄС

Орбан раніше вже неодноразово стверджував, що не підтримує членство України в ЄС. Зокрема заявляв, що докладе усіх зусиль, щоб не допустити цього, оскільки в інакшому випадку його "мучитиме совість".

У тому ж числі угорський прем'єр організовував так звані "опитування" в країні, щоб дізнатись думку угорців щодо вступу України до ЄС.

Окремо варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини виступає й проти інтеграції України до НАТО.

Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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