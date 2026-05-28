Блокировка карт из-за ошибочных 1500 грн: что на самом деле происходит с выплатами

Ошибочные повторные выплаты отдельным гражданам денежной доплаты в 1500 гривен не станут причиной для отмены социальных выплат или блокировки счетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Детали технического сбоя

Как отметили в ПФУ, во время проведения мероприятий контроля за выплатой единовременной денежной доплаты в размере 1500 гривен были выявлены единичные случаи повторного зачисления средств. Это произошло из-за технического сбоя при начислении дополнительной адресной поддержки.

В ведомстве успокоили граждан и заверили, что ситуация под контролем.

"Сообщаем, что из-за этой ситуации никакие социальные выплаты не отменены. Пенсионный фонд Украины уже завершает сверку относительно правильности проведенных выплат", - отметили в ПФУ.

Что делать, если средства уже потрачены

В Пенсионном фонде подчеркнули, что возврат ошибочно начисленных средств будет осуществляться исключительно законным способом. При этом граждан призывают воздержаться от самостоятельного возврата денег.

Если человек уже успел воспользоваться повторно начисленными средствами, наказывать его не будут.

"Если человек уже использовал начисленные средства, это не является основанием для блокировки социальных выплат. Для таких случаев применяется индивидуальный подход и разъясняются дальнейшие действия", - пояснили в учреждении.

При необходимости и для получения дополнительных разъяснений украинцы могут самостоятельно обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины