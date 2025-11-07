Блокує комп'ютер і вимагає оплати "штрафу від МВС": українцям загрожує нова схема шахраїв

Українців попередили про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ. Шахрайська схема блокує комп'ютер користувача та змушує його оплатити фейковий штраф.
"Увага! Кіберполіція виявила випадки вимагання коштів від імені МВС України через підроблений вебсайт-дублікат", - наголосили у міністерстві.
Зазначається, що після переходу по шкідливому посиланню комп'ютер користувача блокують та змушують оплатити фейковий штраф - погрожуючи кримінальною відповідальністю.
Ця небезпечна схема працює так:
"У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти швидко й без роздумів", - пояснили українцям.
Згідно з інформацією МВС України, вберегти себе від шахрайських схем у мережі - можливо. Для цього потрібно бути завжди уважними й дотримуватись низки простих рекомендацій:
Якщо попри всі перестороги користувач все ж таки ввів на небезпечному сайті будь-які свої дані або зробив грошовий переказ - необхідно негайно звернутись із цією інформацією:
"МВС та Кіберполіція закликають: дбайте про свою безпеку в кіберпросторі", - підсумували у міністерстві.
