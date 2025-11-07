UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Блокує комп'ютер і вимагає оплати "штрафу від МВС": українцям загрожує нова схема шахраїв

Небезпечна шахрайська схема в мережі вимагає оплатити "штраф від МВС" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українців попередили про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ. Шахрайська схема блокує комп'ютер користувача та змушує його оплатити фейковий штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Як працює шахрайська схема "штрафів від МВС"

"Увага! Кіберполіція виявила випадки вимагання коштів від імені МВС України через підроблений вебсайт-дублікат", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що після переходу по шкідливому посиланню комп'ютер користувача блокують та змушують оплатити фейковий штраф - погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Ця небезпечна схема працює так:

  • шахраї створюють фішинговий сайт, що імітує офіційний ресурс МВС (посилання на нього вшивають у сайти з різним типом контенту);
  • як тільки людина клікає на лінк, з'являється фейкова вебсторінка з логотипами МВС і текстовою частиною;
  • у тексті описується нібито порушення з боку користувача;
  • при цьому вимагається оплатити штраф нібито від імені МВС України;
  • на сторінці є або QR-код, або активне посилання - для проведення грошового переказу.

"У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти швидко й без роздумів", - пояснили українцям.

В Україні виявили випадки вимагання коштів "від імені МВС" (ілюстрація: facebook.com/mvs.gov.ua)

Як уберегтися від шахраїв у мережі

Згідно з інформацією МВС України, вберегти себе від шахрайських схем у мережі - можливо. Для цього потрібно бути завжди уважними й дотримуватись низки простих рекомендацій:

  • ніколи не переходити за сумнівними посиланнями;
  • пам'ятати, що справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua;
  • не здійснювати жодних оплат на підозрілих ресурсах.

Якщо попри всі перестороги користувач все ж таки ввів на небезпечному сайті будь-які свої дані або зробив грошовий переказ - необхідно негайно звернутись із цією інформацією:

"МВС та Кіберполіція закликають: дбайте про свою безпеку в кіберпросторі", - підсумували у міністерстві.

Публікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

