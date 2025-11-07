Блокирует компьютер и требует оплаты "штрафа от МВД": украинцам грозит новая схема мошенников

Украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел. Мошенническая схема блокирует компьютер пользователя и заставляет его оплатить фейковый штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
"Внимание! Киберполиция выявила случаи вымогательства средств от имени МВД Украины через поддельный веб-сайт-дубликат", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что после перехода по вредоносной ссылке компьютер пользователя блокируют и заставляют оплатить фейковый штраф - угрожая уголовной ответственностью.
Эта опасная схема работает так:
"В тексте угрожают пользователю, чтобы заставить действовать быстро и без раздумий", - объяснили украинцам.
Согласно информации МВД Украины, уберечь себя от мошеннических схем в сети - возможно. Для этого нужно быть всегда внимательными и придерживаться ряда простых рекомендаций:
Если несмотря на все предостережения пользователь все же ввел на опасном сайте любые свои данные или сделал денежный перевод - необходимо немедленно обратиться с этой информацией:
"МВД и Киберполиция призывают: заботьтесь о своей безопасности в киберпространстве", - подытожили в министерстве.
