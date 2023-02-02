Блокшот форварда "Прометея" став моментом дня в баскетбольному Єврокубку: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUROLEAGUE BASKETBALL .

32-річний американець вразив епізодом під кінець третьої чверті. Баскетболісти "Ховентута" розігнали контратаку, на фініші якої Феліс виконав кидок на 2 очки. Утім, досвідчений форвард українського гранда в неймовірному стрибку перервав політ м'яча в кошик.

Зрештою, "Прометей" довів матч до перемоги з рахунком 95:90. Тепер слобожанці йдуть у лідерах групи A Єврокубка. Рекорд команди – 9 перемог, 4 поразки. "Ховентут" натомість програв на один матч більше та залишився на 2-й сходинці.

Сам Стефенс провів на паркеті майже 34 хвилини. За цей час він встиг набрати 12 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став співвітчизник форварда – Ді Джей Кеннеді (23 пункти).

Стефенс не був обраний на драфті НБА-2013, але кілька разів перебував у таборах тамтешніх команд – "Маямі", "Далласа", "Нью-Орлеана", "Клівленда", "Мемфіса" (1 матч у сезоні 2018/19). Провів 3 поєдинки асоціації за "Мілуокі Бакс" у сезоні 2013/14. Кольори "Прометея" захищає з 2020-го (з перервами).