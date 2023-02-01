Баскетбольний "Прометей" переграв "Ховентут" у битві лідерів групи Єврокубка
Перемогою слобожанського "Прометея" завершився матч 13-го туру групового етапу Єврокубка проти "Ховентута" з Бадалони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Єврокубок, груповий етап, 13-й тур
"Прометей" – "Ховентут" – 95:90 (26:20, 23:18, 23:19, 23:33)
Слобожанці взялися до справи з перших хвилин. До середини чверті "Прометей" відірвався від представника ІБЛ "Оро" на 12 пунктів. Каталонці, однак, встигли отямитися ще під завісу 10-хвилинки та скоротили відставання вдвічі.
У другій чверті сюжет гри був схожим. "Прометей" у певний момент повів із +15. Утім, перед великою перервою гандикап українського гранда зменшився до 11-ти пунктів. А ось третя десятихвилинка стала холодним душем для команди Ронена Гінзбурга. Принаймні на початку, коли "Ховентут" відіграв увесь дефіцит і навіть мінімально повів (57:56).
Та ще з більшою легкістю бадалонці дозволили "Прометею" відновити перевагу. Слобожанці просто зім'яли гостей в останні хвилини третьої чверті (16:0), тож каталонці змушені були присвятити фінальний відрізок ролі того, що наздоганятиме. Але і вітчизняний гранд не кинув грати та впевнено здобув перемогу.
Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Прометея" Ді Джей Кеннеді. Американець набрав 23 очки, зробив 7 підбирань і віддав 5 передач. На паркеті зірка слобожанців провів 32 хвилини.
Шоста звитяга поспіль дозволила "Прометею" закріпити лідерство в групі A Єврокубка. Рекорд команди – 9 перемог, 4 поразки. Наступний матч слобожанці зіграють 8 лютого проти словенської "Цедевіти Олімпії".
До слова, раніше "Будівельник" здобув виїзну перемогу над "Карху" в Кубку Європи ФІБА.
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