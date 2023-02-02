Блок-шот форварда "Прометея" стал моментом дня в баскетбольном Еврокубке: видео
Легкий форвард слобожанского "Прометея" Ди Джей Стефенс возглавил подборку лучших эпизодов 13-го тура группового этапа Еврокубка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUROLEAGUE BASKETBALL.
32-летний американец поразил эпизодом на исходе третьей четверти. Баскетболисты "Ховентута" разогнали контратаку, на финише которой Фелис совершил бросок на 2 очка. Впрочем, опытный форвард украинского гранда в невероятном прыжке прервал полет мяча в корзину.
В конце концов "Прометей" довел матч до победы со счетом 95:90. Теперь слобожанцы идут в лидерах группы A Еврокубка. Рекорд команды – 9 побед, 4 поражения. "Ховентут" же проиграл на один матч больше и остался на 2-й строчке.
Сам Стефенс провел на паркете около 34 минут. За это время он успел набрать 12 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в поединке стал соотечественник форварда – Ди Джей Кеннеди (23 пункта).
Стефенс не был выбран на драфте НБА-2013, но несколько раз побывал в лагерях тамошних команд – "Майами", "Далласа", "Нью-Орлеана", "Кливленда", "Мемфиса" (1 матч в сезоне 2018/19). Провел 3 поединка ассоциации за "Милуоки Бакс" в сезоне 2013/14. Цвета "Прометея" защищает с 2020-го (с перерывами).
К слову, накануне "Будивельник" одержал выездную победу над "Карху" в Кубке Европы ФИБА.
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