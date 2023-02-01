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"Будівельник" здобув перемогу над "Карху" та підвищив шанси на плей-офф Кубка Європи

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Каугайокі, Середа 01 лютого 2023 20:26
"Будівельник" здобув перемогу над "Карху" та підвищив шанси на плей-офф Кубка Європи Фото: Один із таймаутів "гладіаторів" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Виїзною перемогою столичного "Будівельника" завершився матч 5-го туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти фінського "Карху Баскета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Європи ФІБА, група J, 5-й тур

"Карху Баскет" – "Будівельник" – 62:65 (18:21, 13:16, 11:14, 20:14)

У дебюті суперники грали на рівних. Кілька разів упродовж стартового відрізку рахунок був рівним (7:7, 9:9, 11:11). Та поступово кияни прибрали ініціативу до своїх рук. На піку "гладіатори" вели з +6, але закінчили чверть усього з триочковою перевагою.

Друга 10-хвилинка минула під контролем "Будівельника". Столичний колектив методично збільшував свою перевагу до середини чверті (32:22). Однак, перед великою перервою "Карху" зумів скоротити відставання до шести пунктів.

На початку третьої чверті лідер фінської Корісліги намагався нав'язати конкуренцію "гладіаторам". Утім, кияни витримали тиск господарів паркету. Більше того, за підсумками 10-хвилинки вони втретє збільшили свою перевагу на три очки, забезпечивши більш-менше спокійне життя в останній чверті.

Там спершу все складалося добре. "Будівельник" навіть довів свою перевагу до +13, але поступово "Карху" перехопив ініціативу. За три хвилини до сирени фінський гранд видав ударний відрізок (9:0) та відродили інтригу в протистоянні. Однак, "гладіатори" втримали перемогу та піднялися на друге місце в квартеті J турніру.

Для виходу в плей-офф Єврокубка "Будівельнику" достатньо обіграти аутсайдера "Левіце" в останньому турі, щоб не залежати від результату зустрічі "Карху" та "Хапоеля" з Хайфи. Ці матчі відбудуться 7-8 лютого.

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