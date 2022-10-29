На блокпосту у Вінницькій області сталася бійка між цивільними та бійцями тероборони

Двоє цивільних чоловіків влаштували бійку з військовими територіальної оборони на блокпосту у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.
Зазначається, що близько 20:15 водій автомобіля ГАЗ Волга із двома пасажирами проїжджав бокпост у селі Гонорівка Студенянської територіальної громади, його зупинили військові для перевірки.
Пасажири - 42-річний місцевий житель та 39-річний житель Одеської області - почали ображати військового тероборони. Вони хапались за ремінь його автомата, штовхали інших військових та влаштували бійку.
Поліцейські затримали двох зловмисників, які не виконували законних вимог військових. Одного з них було поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а іншого - госпіталізовано до медичного закладу, де здійснюється його цілодобова охорона.
Наразі поліція встановлює причини та обставини конфлікту.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років.
Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області затримали чотирьох місцевих, які знімали та пересилали відео ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури.
Окрім того, у Козятині на автомобіль офіцера поліції підклали вибухівку, чоловік отримав опіки.
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