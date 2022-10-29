На блокпосту у Вінницькій області сталася бійка між цивільними та бійцями тероборони

Зазначається, що близько 20:15 водій автомобіля ГАЗ Волга із двома пасажирами проїжджав бокпост у селі Гонорівка Студенянської територіальної громади, його зупинили військові для перевірки.

Пасажири - 42-річний місцевий житель та 39-річний житель Одеської області - почали ображати військового тероборони. Вони хапались за ремінь його автомата, штовхали інших військових та влаштували бійку.

Поліцейські затримали двох зловмисників, які не виконували законних вимог військових. Одного з них було поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а іншого - госпіталізовано до медичного закладу, де здійснюється його цілодобова охорона.

Наразі поліція встановлює причини та обставини конфлікту.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років.