Пересилали відео ударів росіян. У Вінницькій області затримали чотирьох людей
У Вінницькій області затримали чотирьох місцевих жителів, які знімали та пересилали відео ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними правоохоронців, один з затриманих мешканців Вінницької області зняв відео атаки дронів-камікадзе, на яких видно масштаби руйнувань на об'єкті інфраструктури та переслав колегам. Інші троє людей також поділилися зі своїми друзями.
За півгодини після цього відео з'явилося у російських пропагандистів, ще за годину росіяни знову вдарили ракетами, внаслідок чого було поранено людей.
"Наразі розумію, що зазначені матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Жодного наміру на заподіяння шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю", - розповідає затриманий.
У СБУ зазначають, що за такі дії передбачено кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який збирав розвіддані про центри управління ЗСУ та СБУ.
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