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На блокпосту в Винницкой области произошла драка между гражданскими и бойцами терробороны

Иллюстративное фото: на блокпосту в Винницкой области произошла потасовка между гражданскими и бойцами терробороны (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Двое гражданских мужчин устроили драку с военными территориальной обороны на блокпосту в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Отмечается, что около 20:15 водитель автомобиля ГАЗ Волга с двумя пассажирами проезжал бокпост в селе Гоноровка Студенянской территориальной громады, его остановили военные для проверки.

Пассажиры - 42-летний местный житель и 39-летний житель Одесской области - начали оскорблять военного терробороны. Они хватались за ремень его автомата, толкали других военных и устроили драку.

Полицейские задержали двух злоумышленников, которые не выполнили законные требования военных. Один из них был помещен в изолятор временного содержания, а другой - госпитализирован в медицинское учреждение, где осуществляется его круглосуточная охрана.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет.

Напомним, недавно в Винницкой области задержали четырех местных, которые снимали и пересылали видео ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, в Козятине на автомобиль офицера полиции подложили взрывчатку, мужчина получил ожоги.

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