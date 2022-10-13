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У Вінницькій області підірвали автомобіль поліцейського

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Вінниця, Четвер 13 жовтня 2022 16:24
У Вінницькій області підірвали автомобіль поліцейського Фото: у Вінницькій області підірвали автомобіль поліцейського (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 жовтня, близько сьомої ранку, у Вінницькій області стався вибух. На автомобіль офіцера поліції підклали вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області

"Стався вибух невідомої речовини, яка знаходилась в пакеті на капоті його автомобіля", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху правоохоронець отримав опіки. 38–річного поліцейського госпіталізовано до лікарні.

У Вінницькій області підірвали автомобіль поліцейського

Як пише suspilne.media, інцидент трапився у місті Козятин. Вранці поліцейський як раз збирався на роботу.

З посиланням на власні джерела видання пише, що поліцейський має до 50% опіків тіла. Його стан важкий.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомлялось, у середу, 12 жовтня, у Вінницькій області розбився винищувач однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом.

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