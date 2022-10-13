У Вінницькій області підірвали автомобіль поліцейського

У четвер, 13 жовтня, близько сьомої ранку, у Вінницькій області стався вибух. На автомобіль офіцера поліції підклали вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області

З посиланням на власні джерела видання пише, що поліцейський має до 50% опіків тіла. Його стан важкий.

Як пише suspilne.media , інцидент трапився у місті Козятин. Вранці поліцейський як раз збирався на роботу.

В результаті вибуху правоохоронець отримав опіки. 38–річного поліцейського госпіталізовано до лікарні.

"Стався вибух невідомої речовини, яка знаходилась в пакеті на капоті його автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у середу, 12 жовтня, у Вінницькій області розбився винищувач однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.