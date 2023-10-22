На блокпосту біля Києва знову збили військового. Він загинув

В ніч на неділю, 22 жовтня, на вїзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП - автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Поліція Києва розслідує ДТП, у якій загинув військовослужбовець. Подія сталась сьогодні вночі близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до столиці. Водій автомобіля Honda скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер", - йдеться в повідомленні.
Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем їхав в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування.
"У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - додали в поліції.
Керманича автомобіля слідчі вже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Прилад "Драгер" показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані", - підкреслили в поліції Києва.
Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.
Це не перша ДТП за участю військових. А саме:
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