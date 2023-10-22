На блокпосту возле Киева снова сбили военного. Он погиб

"Полиция Киева расследует ДТП, в котором погиб военнослужащий. Событие произошло сегодня ночью около 00:30 на блокпосту при въезде в столицу. Водитель автомобиля Honda совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший скончался", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии

Как стало предварительно известно, водитель, управляя автомобилем ехал в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение.

"В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - добавили в полиции.

Водителя автомобиля следователи уже задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Прибор "Драгер" показал, что на момент совершения аварии водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии", - подчеркнули в полиции Киева.

Следователи полиции Киева по данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Не первый случай

Это не первое ДТП с участием военных. А именно: